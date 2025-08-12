Anche Space Invaders diventerà presto un film

Per chi non lo conoscesse, Space Invaders, insieme a titoli come Pac-Man, Super Mario e Tetris, è uno dei giochi più famosi e influenti di tutti i tempi. Sono passati quasi 5 decenni da quando il celebre gioco creato da Tomohiro Nishikado , è apparso nelle sale giochi, diventando da allora uno dei marchi più riconoscibili nella storia dei videogiochi e dando origine a ogni tipo di merchandising, da portapranzi a orologi, abbigliamento, gioielli e molto altro. Presto avrà anche un suo film.

Alieni sul grande schermo

Alla produzione della pellicola troviamo Akiva Goldsman di Weed Road Pictures, insieme a Joby Harold e Tory Tunnell di Safehouse Pictures.

Per adesso non ci sono dettagli sul film, che è ancora nelle sue primissime fasi di gestazione. In realtà questa non sarà la prima volta che Space Invaders arriverà sul grande schermo, vista la presenza degli alieni nel film Pixels del 2015, insieme a personaggi tratti da altri giochi come Donkey Kong, Galaga e Arkanoid.

Zazove e Turner, di loro, hanno scritto The Out-Laws per Netflix, con Adam Devine, Pierce Brosnan ed Ellen Barkin, e stanno attualmente lavorando alla commedia d'azione Officer Exchange per Amazon MGM Studios. Certo, la base narrativa di Space Invaders non è proprio ricchissima, ma qualcosa inventeranno sicuramente.