Avatar: Fuoco e Cenere, James Cameron parla di come ha creato il film in un video

James Cameron ha parlato di come ha creato Avatar: Fuoco e Cenere all'interno di un interessante video dietro le quinte a cui hanno partecipato fra gli altri anche la costume designer Deborah L. Scott e l'attrice Zoe Saldana.

Il regista adora creare nuovi mondi nei suoi film, e con Fuoco e Cenere ha provato a spingersi oltre, donando a Pandora una nuova profondità e introducendo culture e creature che noon avevamo visto nei primi due capitoli della saga.

"Fuoco e Cenere devia completamente verso un territorio nuovo", ha spiegato Cameron. "Vediamo culture e creature completamente nuove". La realizzazione di queste società immaginarie non è stata un'impresa semplice, ma il risultato punta a ridefinire ancora una volta gli standard visivi del cinema contemporaneo.

"Filmando una cultura intelligente e completamente sviluppata, tutto dipende dai dettagli", ha raccontato la costume designer Deborah L. Scott. Ogni elemento, dagli abiti alle acconciature rituali, fino alle armi, è stato progettato con cura maniacale. "Progettare i costumi, i copricapi e le armi è stata una sfida immensa."