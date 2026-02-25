Mortal Kombat 2, arriva il nuovo trailer del film con Karl Urban

Durante l'IGN Fan Fest 2026 è stato pubblicato il nuovo trailer di Mortal Kombat 2, il secondo capitolo della saga cinematografica diretta da Simon McQuoid, che farà il proprio debutto nelle sale italiane il prossimo 8 maggio.
Nel video vediamo il Johnny Cage di Karl Urban, una ex stella dei film d'azione ormai sul viale del tramonto, che si ritrova a essere reclutato da Raiden per combattere nel Mortal Kombat per la salvezza del pianeta: la classica offerta che non si può rifiutare.
Cage si rivela in realtà sorprendentemente capace di combattere, pur messo di fronte agli avversari più improbabili che potesse immaginare, ed è certamente sulla personalità dell'attore che si baserà l'intera narrazione del film.
Oltre a Urban, nel cast di Mortal Kombat 2 ci sono Hiroyuki Sanada, Chin Han, Tadanobu Asano, Joe Taslim, Adeline Rudolph, Jessica McNamee, Josh Lawson, Ludi Lin, Mehcad Brooks, Tati Gabrielle, Lewis Tan e Damon Herriman.
Un sequel promettente
Non c'è dubbio che il Johnny Cage di Karl Urban rappresenti una novità di spessore per Mortal Kombat 2, capace di aggiungere azione e divertimento a una saga che con il primo episodio non aveva particolarmente impressionato.
Peraltro proprio il debutto di Cage riporta alla mente il classico Mortal Kombat del 1995, dove il personaggio ricopriva un ruolo centrale pur non essendo il protagonista effettivo dell'avventura. Si tratta di riferimenti che porteranno fortuna al nuovo capitolo?