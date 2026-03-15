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Il film di DOOM ha quasi distrutto la carriera di Rosamund Pike

Rosamund Pike ha parlato della sua partecipazione al film di DOOM e di come quel progetto ha rischiato di distruggere la sua carriera, chiarendo che non aveva le qualità per diventare una star di pellicole action.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   15/03/2026
The Rock e Rosamund Pike ai tempi di DOOM

Ospite del podcast How to Fail with Elizabeth Day, Rosamund Pike ha detto che il film di DOOM ha quasi distrutto la sua carriera: l'intenzione dell'attrice era quella di tentare la strada dei film d'azione, ma la pellicola ha chiarito che non si trattava di un genere adatto a lei.

"Il film di DOOM mi ha fatto capire quanto io sia totalmente inadatta a essere una star dei film d'azione", ha raccontato Pike. "Ero completamente fuori dalla mia comfort zone, fuori dalla mia lega, fuori dalla mia profondità, e il film è stato un disastro totale."

"Probabilmente è uno dei peggiori film mai realizzati", ha aggiunto l'attrice, spiegando che quell'esperienza rischiava di produrre delle conseguenze pesanti. "Avrebbe potuto porre fine alla mia carriera."

Il DLC di DOOM: The Dark Ages sarà grande come un sequel, secondo gli sviluppatori Il DLC di DOOM: The Dark Ages sarà grande come un sequel, secondo gli sviluppatori

"Non leggo le recensioni, ma ho la sensazione di essere stata fortunata a sopravvivere a quel progetto", ha detto infine Rosamund Pike, ricordando come sia la critica che il pubblico bocciarono ronoramente la trasposizione con Karl Urban e The Rock.

Un'esperienza traumatica

Fra i protagonisti di recente de La Ruota del Tempo, la serie che Amazon ha cancellato dopo tre stagioni, Rosamund Pike ha fortunatamente avuto una carriera solida nonostante DOOM, film che tuttavia ha evidentemente lasciato un segno su di lei.

Già alcuni anni fa, infatti, l'attrice ha ricordato quanto sia stata infelice quella scelta, rimproverandosi di non essersi informata meglio sui videogiochi della serie firmata id Software prima di accettare il ruolo.

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