Il film di DOOM ha quasi distrutto la carriera di Rosamund Pike

Ospite del podcast How to Fail with Elizabeth Day, Rosamund Pike ha detto che il film di DOOM ha quasi distrutto la sua carriera: l'intenzione dell'attrice era quella di tentare la strada dei film d'azione, ma la pellicola ha chiarito che non si trattava di un genere adatto a lei.

"Il film di DOOM mi ha fatto capire quanto io sia totalmente inadatta a essere una star dei film d'azione", ha raccontato Pike. "Ero completamente fuori dalla mia comfort zone, fuori dalla mia lega, fuori dalla mia profondità, e il film è stato un disastro totale."

"Probabilmente è uno dei peggiori film mai realizzati", ha aggiunto l'attrice, spiegando che quell'esperienza rischiava di produrre delle conseguenze pesanti. "Avrebbe potuto porre fine alla mia carriera."

"Non leggo le recensioni, ma ho la sensazione di essere stata fortunata a sopravvivere a quel progetto", ha detto infine Rosamund Pike, ricordando come sia la critica che il pubblico bocciarono ronoramente la trasposizione con Karl Urban e The Rock.