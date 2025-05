Amazon ha cancellato La Ruota del Tempo, la serie non avrà una quarta stagione

La rapida diminuzione degli spettatori ha purtroppo reso insostenibile la realizzazione di una quarta stagione per via degli elevati costi produttivi ; e così, dopo essersi confrontata con Sony TV alla ricerca di una possibile soluzione, Amazon ha deciso di cancellare la serie.

I dirigenti Amazon avevano dichiarato che la qualità stava migliorando di stagione in stagione, ma qualcosa di è rotto a livello di visualizzazioni: stando ai dati Nielsen, la terza stagione è uscita dalla top 10 delle serie originali dopo appena tre settimane, facendo segnare un calo notevole rispetto alle due precedenti stagioni.

Lanciata nel 2021 come primo, vero tentativo da parte di Prime Video di conquistare il genere fantasy, La Ruota del Tempo è stata protagonista di un eccellente debutto, imponendosi come uno fra i cinque show più visti di sempre sulla piattaforma streaming.

La Ruota del Tempo è stata cancellata da Amazon : la serie televisiva disponibile su Prime Video non avrà una quarta stagione, nonostante godesse di grande considerazione da parte della dirigenza e sia stata accolta con entusiasmo da critica e pubblico.

Una cancellazione che fa male

Quella de La Ruota del Tempo è solo l'ultima di una serie di cancellazioni particolarmente dolorose per gli appassionati, che ormai sono consapevoli di quanto sia incerto e delicato questo mercato, al punto da guardare con scetticismo in particolare i progetti che richiederebbero diversi anni per essere completati.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Forse tuttavia la decisione di Amazon era nell'aria, visto che il finale della terza stagione è stato concepito come una parziale chiusura narrativa, che potesse almeno in parte tamponare un esito simile.