La Stagione 2 di Fallout ha un mese di uscita e si mostra con due teaser trailer, già confermata la terza

Amazon Prime Video ha svelato il mese di uscita della Stagione 2 della serie TV di Fallout. I nuovi episodi saranno disponibili per gli abbonati a Prime a dicembre.

L'annuncio è stato accompagnato da due teaser trailer. Sono stati mostrati in anteprima durante l'evento "Upfront with Amazon" e ora stanno facendo il giro del web. Purtroppo, trattandosi di reupload non ufficiali la qualità non è altissima, ma se siete interessati li trovate qui sotto.