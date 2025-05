Un video di Elden Ring Nightreign svela maggiori dettagli sui Frammenti di Memoria e missioni secondarie

IGN ha pubblicato un nuovo video dove vengono spiegati in maniera più approfondita questi due elementi, che, almeno sulla carta, vanno in una direzione differente rispetto alla narrativa generalmente indiretta a cui ci ha abituato il team di Miyazaki.

Non solo descrizioni da leggere

Nel filmato viene spiegato nel gioco verrà svelato il passato degli otto personaggi giocabili di Elden Ring Nightreign, chi erano prima della calamità che ha colpito l'Interregno e perché sono diventati dei Crepuscolari, i prescelti che dovranno fronteggiare i Signori della Notte.

Queste storie verranno raccontate attraverso i Frammenti di Memoria, visionabili tra un match e l'altro tramite un libro presente nella Rocca della Tavola Rotonda. In alcuni casi sono rappresentati da dei brevi testi da leggere mentre in altri casi si tratta di sequenze di gioco vere e proprie dove rivivremo il passato dei Crepuscolari e dovremo completare delle missioni secondarie specifiche.

Ad esempio, nel filmato vediamo che in un frammento di Ironeye dovremo rintracciare ed eliminare un traditore, per poi consegnare una lettera a un PNG. In quello di Raider, invece, dovremo cimentarci in uno scontro 1v1 contro un boss in una sorta di Colosseo.

Vi ricordiamo che Elden Ring: Nightreign sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S a partire dal 30 maggio. In precedenza, IGN ha mostrato in video Libra, uno degli otto Signori della Notte che ricoprono il ruolo di boss finale di ogni sessione di gioco.