Il trailer panoramico di Elden Ring Nightreign riassume le caratteristiche del gioco co-op di FromSoftware

Un assaggio di Elden Ring Nightreign in attesa del lancio su PC, PlayStation e Xbox

In Elden Ring Nightreign l'obiettivo è quello di sopravvivere per tre giorni e al termine dell'ultimo sconfiggere il Signore della Notte, un boss incredibilmente coriaceo e letale. A ogni partita inizieremo con un personaggio di livello 1 e sarà nostro compito potenziarlo, agendo da soli o in gruppo. Ci sono vari modi per potenziarsi, ad esempio sconfiggendo nemici, esplorando dungeon per cercare tesori, oggetti utili ed equipaggiamento, sconfiggendo dei boss secondari che vagano nel mondo di gioco e altro ancora.

Il filmato svela che Plagaride cambia a ogni partita: mutano i nemici, la conformazione della mappa, avvengono eventi imprevedibili, imboscate da boss secondari e persino ambientazioni che cambiano drasticamente, come un cratere vulcanico che erutta, trasformando il terreno circostante in una landa di lava, o una foresta che viene avvolta dalla nebbia e la corruzione.

Tra una partita e l'altra potremo visitare la Rocca della Tavola Rotonda. Qui potremo usare le reliquie ottenute per potenziare i nostri Crepuscolari o combinarle per ottenere effetti più potenti. È presente anche un mercante da cui potremo acquistare elementi per la personalizzazione dei nostri personaggi e costumi, alcuni ispirati a personaggi iconici dei giochi FromSoftware, come ad esempio Solaire da Dark Souls. Potremo anche cercare di ottenere i "frammenti di memoria", ovvero stralci di storia che approfondiscono il background narrativo di ogni Creuposcolare e sbloccare nuovi obiettivi da affrontare nel mondo di gioco.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Elden Ring Nightreign sarà disponibile a partire dal 30 maggio su PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One e PC.