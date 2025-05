Le azioni di Take-Two Interactive calano di valore: il rimando di GTA 6 non piace affatto

In modo un po' improvviso, Rockstar Games ha annunciato la data di uscita di GTA 6. I fan sono felici della cosa, anche se in modo parziale visto che il videogioco non ce la farà per l'anno in corso e ci sarà da attendere fino al maggio 2026.

Nemmeno gli investitori sono contenti, visto che le azioni della compagnia madre di Rockstar Games - Take-Two Interactive - sono calate di valore.