Borderlands 4 ha una nuova data d'uscita: tranquilli, perché è stato anticipato

Borderlands 4 avrebbe dovuto uscire il 23 settembre, ma pare che il lancio sarà anticipato a una nuova data d'uscita. A dirlo, in realtà, è stata una fonte decisamente attendibile e autorevole, visto che si tratta di Randy Pitchford, il capo dello studio di sviluppo Gearbox. Quindi, anche se l'informazione è stata data in modo fortuito, possiamo considerarla fondatissima, se non vogliamo parlare di confermata per una questione di semantica. In realtà la conferma è arrivata a stretto giro, con l'annuncio di uno State of Play dedicato al gioco, previsto per il 30 maggio 2025 alle ore 23:00.