Borderlands 4 ha 30 miliardi di combinazioni per le armi, vi bastano?

La serie Borderlands ha sempre offerto moltissime armi ai giocatori. Del resto è incentrata sull'accumulo di bottino, quindi è normale che sia così. Borderlands 4 , però, andrà oltre. In una recente intervista sull'Epic Games Store, il direttore artistico di Gearbox Entertainment, Adam May, ha infatti confermato che offrirà oltre 30 miliardi di armi . Si parla, naturalmente, di diverse combinazioni di singoli pezzi, ma è comunque una cifra impressionante.

Tante combinazioni

A far lievitare il numero è il sistema delle "Licensed Parts", che permette alle armi di avere componenti di diversi produttori: "I giocatori avranno modo di riconoscere l'arma di un determinato produttore e avranno un'idea approssimativa di come funzionerà", ha detto May.

"È un dialogo costante tra il team di design e il team artistico, per assicurarsi che, visivamente, le cose siano in linea con il loro funzionamento meccanico. Se vuoi un'arma con fuoco molto rapido, punti a forme più eleganti, più spigolose e dall'aspetto più aggressivo. Se spara razzi giganti, vuoi qualcosa di più grande, più rotondo e più bulboso."

È interessante notare che Jimmy Barnett, il direttore artistico di Borderlands 4, ha illustrato l'enorme numero di possibili combinazioni realizzando un vero e proprio "muro delle armi", come descritto dal senior project producer Anthony Nicholson. "Si trattava di una mappa delle armi davvero grande in cui si potevano vedere tutte le singole parti di tutte le singole armi, per tutti i singoli produttori. Ciò permetteva di vedere com'era ognuno di quegli elementi e come avremmo potuto far funzionare insieme quelle combinazioni: i carrelli, le animazioni, i meccanismi, l'arte, tutto si integrava perfettamente. Perché se una certa arma si carica in un modo, ma c'è una canna lunga che va sotto, ovviamente quelle parti non possono andare insieme."

Borderlands 4 uscirà il 12 settembre per Xbox Series X/S, PS5 e PC e il 3 ottobre per Nintendo Switch 2. Sarà un nuova hit?