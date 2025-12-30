Ultime offerte Amazon del 2025: Borderlands 4 per PS5 cala al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante su Borderlands 4 per PS5 che viene messo in offerta con uno sconto attivo e applicato del 30% per un costo totale e finale d'acquisto di 56,53€, suo minimo storico sulla piattaforma. Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto dal banner qui sotto: Borderlands 4 è un videogioco action RPG sparatutto in prima persona con meccaniche looter shooter, sviluppato da Gearbox Software e pubblicato da 2K. Rappresenta il seguito diretto di Borderlands 3 e il quinto capitolo principale dell'iconica serie Borderlands. Il titolo è stato pubblicato il 12 settembre 2025.