Ultime offerte Amazon del 2025: Borderlands 4 per PS5 cala al suo minimo storico

Borderlands 4 è un videogioco action RPG sparatutto in prima persona con meccaniche looter shooter, sviluppato da Gearbox Software e pubblicato da 2K. Rappresenta il seguito diretto di Borderlands 3 e il quinto capitolo principale dell'iconica serie Borderlands. Il titolo è stato pubblicato il 12 settembre 2025.
Ulteriori dettagli sul gioco
La storia è ambientata sei anni dopo gli eventi del capitolo precedente e introduce un nuovo gruppo di Cacciatori della Cripta. L'avventura si svolge sul pianeta antico Kairos, un mondo misterioso e oppresso dal dominio del tirannico Timekeeper. I protagonisti si alleano con la resistenza locale con l'obiettivo di scoprire la Cripta del pianeta e porre fine al regime che controlla Kairos.
Dal punto di vista del gameplay, Borderlands 4 rimane fedele alle sue radici, offrendo combattimenti frenetici in prima persona, un vasto arsenale di armi e forti elementi da gioco di ruolo. Per ulteriori approfondimenti dai un'occhiata alla nostra recensione.