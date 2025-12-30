0

Ultime offerte Amazon del 2025: Borderlands 4 per PS5 cala al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo di Borderlands 4 per PlayStation 5 al suo minimo storico.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   30/12/2025
Borderlands 4
Borderlands 4
Borderlands 4
Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante su Borderlands 4 per PS5 che viene messo in offerta con uno sconto attivo e applicato del 30% per un costo totale e finale d'acquisto di 56,53€, suo minimo storico sulla piattaforma. Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto dal banner qui sotto: Borderlands 4 è un videogioco action RPG sparatutto in prima persona con meccaniche looter shooter, sviluppato da Gearbox Software e pubblicato da 2K. Rappresenta il seguito diretto di Borderlands 3 e il quinto capitolo principale dell'iconica serie Borderlands. Il titolo è stato pubblicato il 12 settembre 2025.

Ulteriori dettagli sul gioco

La storia è ambientata sei anni dopo gli eventi del capitolo precedente e introduce un nuovo gruppo di Cacciatori della Cripta. L'avventura si svolge sul pianeta antico Kairos, un mondo misterioso e oppresso dal dominio del tirannico Timekeeper. I protagonisti si alleano con la resistenza locale con l'obiettivo di scoprire la Cripta del pianeta e porre fine al regime che controlla Kairos.

Borderlands 4 9

Dal punto di vista del gameplay, Borderlands 4 rimane fedele alle sue radici, offrendo combattimenti frenetici in prima persona, un vasto arsenale di armi e forti elementi da gioco di ruolo. Per ulteriori approfondimenti dai un'occhiata alla nostra recensione.

