Borderlands 4 al lancio non ha raggiunto le aspettative, ma l'editore rimane ottimista

Borderlands è una saga amata, ma non significa che il successo di ogni capitolo sia scontato. Il più recente capitolo della serie, Borderlands 4 , ad esempio ha ottenuto vendite inferiori a quelle che l'editore - Take-Two Interactive - desiderava.

Cosa ha detto Take-Two Interactive su Borderlands 4

In una nuova intervista con GamesIndustry.biz, il CEO di Take-Two Interactive - Strauss Zelnick - ha affermato che sta "ancora supportando Borderlands". Ha continuato dicendo: "Ci saranno nuovi contenuti in arrivo, abbiamo aggiornamenti in arrivo e siamo ancora molto ottimisti sul gioco. Pensiamo che continueremo a ottenere ottime vendite post-lancio con titoli come questo".

Non è una dichiarazione molto diversa da quella del presidente di Take-Two, Karl Slatoff. Nella più recente riunione finanziaria, ha affermato: "Gearbox Software continuerà a supportare Borderlands 4 con nuovi contenuti e aggiornamenti e ci aspettiamo che il titolo ottenga ottime vendite post-lancio nel corso della sua durata vitale".

I risultati sono stati considerati sotto le aspettative sebbene l'opera abbia ottenuto alcuni record al lancio negli USA, come ad esempio l'essere diventato il gioco venduto più velocemente nella storia della serie. Il supporto continuerà, come detto, quindi i fan dovrebbero essere rassicurati al riguardo, sebbene la versione Nintendo Switch 2 sia stata rimandata senza una nuova data di uscita.