Borderlands 4 svela il programma dei nuovi contenuti previsti per il 2026

Gearbox e Take-Two hanno in programma un supporto a lungo termine notevole per il looter-shooter ad ambientazione fantascientifica, a partire proprio da oggi, 29 gennaio, con l'arrivo dell' aggiornamento gratuito contenente la modalità fotografica .

La roadmap contenente il programma dei nuovi contenuti previsti per il 2026 di Borderlands 4 è stata aggiornata oggi, e mostra ora alcune novità aggiuntive e dettagli un po' più chiari su quanto arriverà nel prossimo futuro all'interno del gioco.

Vediamo l'infografica

Entro la fine di marzo arriveranno altri quattro aggiornamenti, tra i quali due DLC a pagamento, uno di dimensioni minori e uno considerato invece un'espansione maggiore, lo Story Pack 1 che conterrà ulteriori elementi in ambito narrativo.

La roadmap aggiornata di Borderlands 4

Il lancio dei due DLC sarà accompagnato da altrettanti aggiornamenti che andranno a migliorare e modificare alcuni aspetti del gioco, ma di ordine ovviamente minore rispetto ai DLC veri e propri: tra questi si segnala in particolare il primo Story Pack intitolato "Mad Ellie and the Vault of the Damned".

Nel secondo trimestre del 2026 sono previsti due pacchetti gratuiti con Raid Boss e Takedown, oltre a un DLC a pagamento contenente il Bounty Pack 3, mentre nel terzo trimestre del 2026 arriveranno altri tre DLC a pagamento: Bounty Pack 4 e 5 oltre a un grosso Story Pack 2 che amplierà ulteriormente la storia principale del gioco.

Oltre a tutto questo è previsto poi un supporto costante con correzioni e miglioramenti vari. Nei giorni scorsi è spuntata la data d'uscita della versione Nintendo Switch 2, mentre lo scorso novembre abbiamo visto che il lancio di Borderlands 4 è stato peggiore di quanto atteso da Take-Two, a causa dei problemi su PC.