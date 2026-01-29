Assassin's Creed Invictus potrebbe essere molto diverso da come lo immaginiamo

Un leaker piuttosto noto per quanto riguarda le informazioni su Ubisoft ha riferito su X alcune informazioni su Assassin's Creed Invictus, facendo emergere l'idea che si tratti di un gioco decisamente diverso da come lo immaginiamo e differente dallo standard della serie.

Si tratterebbe di qualcosa di peculiare, sia per quanto riguarda la sua struttura e il gameplay sia per lo stile adottato, utilizzando una grafica più stilizzata rispetto a quella realistica e dettagliata della serie principale, configurandosi come uno spin-off dal tono più esilarante.

Non ci sono ancora informazioni ufficiali al riguardo, ma le prime informazioni su Assassin's Creed Invictus risalgono al 2022, quando il nome venne riferito dall'executive producer Marc-Alexis Cote in un'intervista.