Assassin's Creed Invictus potrebbe essere molto diverso da come lo immaginiamo

Un leaker piuttosto noto per quanto riguarda le informazioni su Ubisoft ha riferito su X alcune informazioni su Assassin's Creed Invictus, facendo emergere l'idea che si tratti di un gioco decisamente diverso da come lo immaginiamo e differente dallo standard della serie.
Si tratterebbe di qualcosa di peculiare, sia per quanto riguarda la sua struttura e il gameplay sia per lo stile adottato, utilizzando una grafica più stilizzata rispetto a quella realistica e dettagliata della serie principale, configurandosi come uno spin-off dal tono più esilarante.
Non ci sono ancora informazioni ufficiali al riguardo, ma le prime informazioni su Assassin's Creed Invictus risalgono al 2022, quando il nome venne riferito dall'executive producer Marc-Alexis Cote in un'intervista.
Un grande multiplayer PvP
In base a quanto emerso finora, Assassin's Creed Invictus dovrebbe essere uno spin-off incentrato sul multiplayer, che dovrebbe consentire grandi battaglie PvP per 16 giocatori e una struttura in stile battle royale, consentendo a questi di utilizzare i vari protagonisti della serie.
Il gioco sarebbe in sviluppo presso Ubisoft Montreal, ma non ci sono state informazioni più precise sulle sue caratteristiche specifiche.
Lo youtuber francese J0nathan, piuttosto noto come leaker sul fronte Ubisoft, ha ribadito di recente che Invictus sarebbe una sorta di Fall Guys, come riportato in precedenza, ovvero un multiplayer basato su scontri di vario tipo fra i giocatori che si eliminano a vicenda finché non ne rimane uno solo.
Tuttavia, successivamente ha parlato del gioco paragonandolo maggiormente a Fortnite, dunque resta piuttosto confuso come resoconto. La cosa particolare è che la caratterizzazione grafica sarebbe molto diversa e stilizzata in maniera "ridicola", qualcosa come lo stile di Fortnite o quello di Fall Guys, appunto.
Secondo il leaker, inoltre, sembra che il progetto non goda di molta simpatia fra gli sviluppatori Ubisoft, con molti di questi che sembrano apertamente disprezzare il gioco in sviluppo, ma queste ovviamente sono solo voci di corridoio.
Nel frattempo, abbiamo visto che Assassin's Creed Unity potrebbe essere il prossimo gioco Ubisoft a ricevere una patch per i 60 fps.