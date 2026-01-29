Un nuovo Nintendo Direct sarebbe in arrivo: spuntano data e dettagli presunti sull'evento

In pratica, il nuovo Nintendo Direct sarebbe previsto per il 5 febbraio , ovvero giovedì prossimo, e si tratta di una data che potrebbe essere verosimile, considerando che anche negli anni passati si è spesso tenuto un evento del genere nel corso del mese di febbraio.

Ovviamente si tratta solo di una voce di corridoio, ma arriva nuovamente da NateTheHate che sta vivendo un periodo di notevole popolarità come leaker , e sembra corroborata anche da altre fonti, dunque per il momento riportiamo la questione pur con tutti i condizionali del caso.

Nonostante se ne siano tenuti già due in questi giorni, si continua a parlare di un possibile nuovo Nintendo Direct in arrivo la prossima settimana, in questo caso anche con una data precisa e alcuni dettagli al riguardo.

Una presentazione dedicata ai giochi third party?

C'è un dettaglio particolarmente interessante che emerge però da questa nuova indiscrezione: si tratterebbe di un Nintendo Direct Partner Showcase, ovvero un evento dedicato esclusivamente ai giochi di terze parti, dunque non alle produzioni interne.

Il logo di Nintendo Direct

Considerando il peso che hanno i giochi first party nell'economia di Nintendo Switch e Nintendo Switch 2, è chiaro che un Partner Showcase può essere considerato un po' un evento minore per certi aspetti, ma è comunque una novità davvero molto interessante.

Si tratterebbe peraltro del terzo Direct in pochi giorni dopo quello dedicato al film di Super Mario Galaxy e quello che si è tenuto qualche ora fa su Tomodachi Life: una vita da sogno, dunque non mancano le presentazioni incentrate su Nintendo Switch e Switch 2 in questo periodo.

A questo punto, attendiamo eventuali conferme sulla questione, che dovrebbero arrivare a breve, se davvero si trattasse di tale data.