Il direct di Tomodachi Life: Una vita da sogno ha svelato la data d'uscita ufficiale e tanti dettagli

Nintendo ha annunciato tutti i dettagli di Tomodachi Life: Una vita da sogno in un Direct, compresa la data d'uscita ufficiale.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   29/01/2026
Uno dei personaggi di Tomodachi Life: Una vita da sogno
Come precedentemente annunciato, Nintendo ha tenuto oggi un nuovo Direct monografico, dedicato a Tomodachi Life: Una vita da sogno per Nintendo Switch, che sarà compatibile anche con Nintendo Switch 2, come annunciato nel corso dell'evento. Il Direct ha svelato altri dettagli generali del gioco, tra i quali la data d'uscita ufficiale: 16 aprile 2026.

I dettagli del gioco

Il Direct è iniziato mostrando alcune sequenze di gameplay, con dei Mii che interagiscono in una città virtuale in cui è ambientato il gioco.

Poi è stato spiegato come creare i Mii: rispondendo ad alcune domande o utilizzando l'editor integrato, che consente di cambiare tutti i dettagli. È quindi possibile definirle la corporatura, la pettinatura, il taglio degli occhi, il colore dei vari elementi e così via.

Successivamente è stato mostrato che i Mii vanno curati, dandogli da mangiare e facendoli divertire. Per farcela bisogna sviluppare l'isola su cui vivono, aggiungendo altri Mii, ognuno con la propria casa.

Quando ci saranno più Mii, bisognerà fare la loro conoscenza e presentarli tra loro, per svolgere delle attività insieme e creare un senso di comunità. Insomma, bisogna farli interagire. I personaggi avranno comunque una loro autonomia nelle attività quotidiane.

Nonostante la leggerezza della rappresentazione, la simulazione di vita dei Mii sull'isola sembra abbastanza complessa: il tempo trascorre realmente, i Mii possono innamorarsi e ci sono tanti modi per passare il tempo, come fare shopping, mangiando le leccornie disponibile o acquistando nuovi vestiti; oppure guardando la televisione locale. C'è anche la possibilità di acquistare mobili e decorazioni per la nostra casa, così da personalizzarla come si vuole, arrivando addirittura a convivere con altri Mii per allargarla.

Non manca una specie di modalità fotografica, che richiede di recarsi in un edificio dedicato, dove sarà possibile scegliere sfondi e pose per i Mii.

L'ìsola stessa è personalizzabile, acquistando decorazioni e piante, nonché nuovi negozi ed edifici. È anche possibile espandere l'isola, acquistando nuovi appezzamenti di terreno.

Insomma, le attività da svolgere sono davvero tantissime ed è possibile intervenire su ogni aspetto dell'esperienza, comprese le frasi pronunciate dai Mii. L'obiettivo del Direct sembra essere proprio quello di mostrare la varietà dell'esperienza di gioco.

