Un nuovo Nintendo Direct è stato annunciato, tutto dedicato a un'esclusiva per Switch

In effetti, è un po' di tempo che non abbiamo notizie di questa particolare simulazione di vita che dovrebbe lanciarci all'interno di una sorta di esistenza parallela all'interno di un mondo virtuale che riprende lo stile del primo capitolo uscito su Nintendo DS con i celebri Mii come personaggi.

È stato appena annunciato un nuovo Nintendo Direct proprio per questa settimana: verrà trasmesso giovedì 29 gennaio alle 15:00 italiane e sarà interamente incentrato su una nuova esclusiva per Nintendo Switch e Switch 2, ovvero Tomodachi Life: Una vita da sogno .

Una presentazione approfondita

Il nuovo Nintendo Direct dedicato a Tomodachi Life: Una vita da sogno si terrà dunque il 29 gennaio alle 15:00 e durerà circa 20 minuti, un quantitativo di tempo che sembra sufficiente a fornire un'ampia presentazione per il gioco, che verrà spiegato in tutti i dettagli.

Lo scopo del gioco è essenzialmente rilassarsi e divertirsi da soli o in compagnia, prendendo parte a varie attività all'interno di questo scenario da sogno, con numerosi eventi e possibilità di interazione con gli altri abitanti.

Dovremo quindi soddisfare i loro bisogni, farli mangiare e divertirsi attraverso varie attività possibili, comprese varie relazioni con gli altri abitanti dell'isola.

Dopo il gioco originale su DS, Tomodachi Life si è confermato un successo su Nintendo 3DS nel 2013. Ci sono stati altri spin-off basati sui Mii come Miitomo su cellulare e Miitopia, ma l'esperienza principale di Tomodachi Life viene ora riproposta dopo oltre un decennio.