Intel Arc B770 a rischio cancellazione: Battlemage potrebbe rimanere solo per le workstation

Il futuro della Intel Arc B770, la GPU consumer di punta basata sull'architettura Battlemage, appare sempre più incerto. Secondo un nuovo rumor diffuso dal noto leaker @SquashBionic, Intel potrebbe addirittura decidere di non lanciare affatto la scheda, a causa di vincoli finanziari e di una domanda di mercato inferiore alle aspettative. Al contrario, la divisione professionale sembrerebbe destinata a ricevere nuove soluzioni già nel breve termine, con il debutto della Arc Pro B70 previsto entro questo trimestre. Negli ultimi mesi si sono moltiplicate le indiscrezioni sulla Arc B770, basata sul chip BMG-G31, ma Intel non ha mai rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito. L'esistenza del silicio è ormai confermata, tuttavia resta il dubbio sulla sua reale commercializzazione in ambito gaming.

Il problema principale di Intel Arc B770 Il problema principale, secondo le fonti, è la scarsa redditività: nonostante i miglioramenti in termini di prestazioni e rapporto qualità-prezzo, le precedenti Arc B570 e B580 non sono riuscite a conquistare una fetta significativa del mercato videoludico. Questo risultato deludente avrebbe spinto Intel a riconsiderare la strategia per il segmento consumer. La Arc B770, pensata per competere nella fascia medio-bassa contro soluzioni come RTX 5060 Ti e Radeon RX 9060 XT, non garantirebbe ritorni economici sufficienti a giustificarne il lancio. Anche qualora venisse rilasciata, le aspettative sulle sue capacità di competere ad armi pari con NVIDIA e AMD restano piuttosto limitate.