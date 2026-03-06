Ben Affleck entra in Netflix per proteggere la creatività degli umani tramite l'IA... no, non è un paradosso

A differenza di altri progetti che puntano alla creazione di attori digitali o performance sintetiche, la filosofia dietro InterPositive è radicata nella salvaguardia della creatività umana .

Questa mossa strategica consolida la posizione di Netflix nell'adozione dell'intelligenza artificiale generativa, uno strumento che l'azienda sta già testando per gli effetti speciali dei suoi contenuti originali e su cui intende fare leva per ottimizzare i processi produttivi futuri .

Il colosso dello streaming Netflix ha annunciato ufficialmente l'acquisizione di InterPositive , una società tecnologica dedicata al filmmaking fondata nel 2022 dall' attore e regista Ben Affleck .

La visione di Ben Affleck relativa all'IA sarà la stessa di Netflix?

Ben Affleck ha dichiarato di aver ideato questa tecnologia con l'obiettivo di proteggere il "giudizio", elemento che definisce lo storytelling umano. Il modello sviluppato dalla società è stato addestrato per comprendere la logica visiva e la coerenza editoriale, offrendo soluzioni pratiche a sfide reali della produzione cinematografica.

Nello specifico, gli strumenti di InterPositive intervengono nella fase di post-produzione lavorando direttamente sul girato originale. Il software è in grado di correggere errori di continuità, effettuare regolazioni complesse dell'illuminazione o migliorare l'ambiente circostante in modo fluido, colmando lacune come inquadrature mancanti o sostituzioni di sfondi.

Affleck ha sottolineato come siano stati inseriti vincoli precisi per garantire che la tecnologia serva la storia e che le decisioni finali restino esclusivamente nelle mani degli artisti.