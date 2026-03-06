Nintendo ha annunciato un nuovo Direct dedicato a Super Mario Galaxy - Il film

Nintendo ha annunciato un secondo Direct dedicato a Super Mario Galaxy - Il film, che sarà trasmesso lunedì 9 marzo 2026. Come detto, ce n'era stato un altro nel recente passato, dove era stata svelata la data d'uscita e mostrato un nuovo trailer.

Probabile che anche questo nuovo Direct sia un modo per pubblicare un trailer, magari quello finale, considerando anche che non manca molto per l'arrivo del film nei cinema: meno di un mese.