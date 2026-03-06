Nintendo ha annunciato un nuovo Direct dedicato a Super Mario Galaxy - Il film

Nintendo ha annunciato un secondo Direct dedicato a Super Mario Galaxy - Il film, che sarà trasmesso lunedì 9 marzo 2026. Come detto, ce n'era stato un altro nel recente passato, dove era stata svelata la data d'uscita e mostrato un nuovo trailer.
Probabile che anche questo nuovo Direct sia un modo per pubblicare un trailer, magari quello finale, considerando anche che non manca molto per l'arrivo del film nei cinema: meno di un mese.
Dettagli sul Direct
Il Direct sarà pubblicato alle 22:00, ora italiana. Se volete, di seguito ci sono gli orari per tutto il mondo.
- Nord America: 14:00 PDT / 15:00 MDT / 16:00 CDT / 17:00 EDT
- Regno Unito/Irlanda: 21:00 GMT
- Europa: 22:00 CET / 23:00 EET
- Asia/Oceania: 06:00 (mar) JST / 05:00 (mar) AWST / 08:00 (mar) AEDT
- Ora locale: 22:00, lunedì 9 marzo 2026 (Ora standard dell'Europa centrale)
Nintendo ultimamente sta puntando moltissimo sui Direct per la sua comunicazione, tra due dedicati al film, un Direct dedicato alle terze parti e uno ai giochi indie. Per il resto, vi ricordiamo che Super Mario Galaxy - Il film uscirà il 1° aprile 2026.