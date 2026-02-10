Un grosso Nintendo Direct sarebbe previsto questo mese con un nuovo gioco di Mario, per un leak

Nonostante ce ne siano già stati un paio a stretto giro, sembra che ci sia un altro Nintendo Direct previsto per il prossimo periodo, e questo sarebbe un grosso evento , contenente forse anche la presentazione di un nuovo gioco di Mario in 3D .

La terza settimana di febbraio

Nintendo ha celebrato il 40° anniversario di Super Mario senza pubblicare ancora un gioco ufficiale della serie su Nintendo Switch 2, cosa che può sembrare piuttosto strana, vista la coincidenza di eventi.

È vero che il team responsabile di Super Mario Odyssey è stato impegnato fino a poco fa su Donkey Kong Bananza, ma è strano che nel primo anno della nuova console non siano ancora emerse informazioni su un nuovo capitolo della serie principale.

C'è ovviamente Super Mario Galaxy Il Film in arrivo ad aprile, e questo già dovrebbe coprire uno slot importante, ma ovviamente non è abbastanza per gli appassionati videogiocatori.

Considerando che ci sono già stati due Nintendo Direct, uno dedicato proprio a Super Mario Galaxy Il Film e uno tenutosi la settimana scorsa sui Partner con i giochi di terze parti, è difficile credere che possa essercene un altro ancora questo mese.

Secondo questi leaker, tuttavia, il nuovo e grosso Nintendo Direct dovrebbe tenersi durante la terza settimana di febbraio, dunque restiamo in attesa di eventuali informazioni.