Paramount non si arrende per Warner Bros Discovery: pagherà anche la penale a Netflix

Paramount Skydance ha deciso di rafforzare la propria proposta da 30 dollari (circa 25,4 euro) ad azione per l'acquisizione di Warner Bros. Discovery, introducendo un incentivo economico legato ai tempi di chiusura dell'operazione e assumendosi la penale che Warner Bros dovrebbe versare a Netflix qualora interrompesse l'accordo già in discussione. Si tratta di una mossa che vuole ribaltare la percezione degli azionisti e controbilanciare il vantaggio negoziale di Netflix, che al momento risulta favorito nelle trattative.

La penale a Netflix

Un altro elemento sostanziale riguarda la penale prevista in caso di rottura dell'intesa con Netflix. Paramount si è detta pronta a coprire interamente i 2.8 miliardi di dollari dovuti da Warner Bros in caso di recesso, pari a circa 2.57 miliardi di euro. Questa garanzia rappresenta un segnale chiaro sulle intenzioni del gruppo guidato da David Ellison, che sembra determinato a contrastare la posizione raggiunta da Netflix nel processo negoziale. Le due società coinvolte nella trattativa alternativa non hanno rilasciato commenti immediati, segnale che le discussioni interne restano molto riservate.

L'iconica montagna di Paramount

L'interesse dei due contendenti per Warner Bros è legato al peso strategico dei suoi asset. Il gruppo possiede alcuni tra i più importanti studi cinematografici e televisivi del mercato, oltre a una libreria di contenuti che include franchise capaci di generare valore continuativo. Serie e saghe come Game of Thrones, Harry Potter e i personaggi dell'universo DC rappresentano un'offerta che può rafforzare in modo significativo i cataloghi delle piattaforme e sostenere nuovi modelli di sfruttamento commerciale.

Paramount, consapevole della forza di questi marchi, ha avviato una campagna mediatica ampia con l'obiettivo di influenzare gli azionisti e sostenere la superiorità della propria proposta. Warner Bros, però, ha finora respinto queste pressioni, mantenendo la propria preferenza per l'accordo con Netflix. La posizione del consiglio resta dunque orientata verso la piattaforma di streaming, che ha già stabilito una tempistica chiara per i passaggi successivi.

Un'assemblea straordinaria degli investitori sarà convocata per esprimere un voto formale sull'intesa con Netflix. La società ha indicato che l'incontro dovrebbe tenersi entro aprile, una data che potrebbe diventare decisiva per definire gli equilibri futuri nel mercato dell'intrattenimento. Il risultato del voto determinerà se la nuova offensiva di Paramount potrà ancora ribaltare il percorso o se Netflix consoliderà ulteriormente la propria presenza nel settore.

Intanto Paramount+ ha annunciato un aumento dei prezzi negli Stati Uniti.