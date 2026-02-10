Il numero di giocatori di Pacific Drive è il doppio del numero di acquirenti, grazie agli abbonamenti

Ovviamente il merito è dei servizi in abbonamento come PS Plus e Xbox Game Pass .

Ironwood, autore di Pacific Drive , ha svelato quanto ha venduto il gioco roguelite di guida e sopravvivenza, indicando anche un dato curioso: il numero di acquirenti è in realtà la metà del numero di giocatori che hanno provato l'opera.

Cosa ha detto il team di Pacific Drive

Il team, in un comunicato stampa, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di annunciare che Ironwood Studios ha chiuso un round di finanziamento da 4 milioni di dollari guidato da Lifelike Capital! I fondi saranno destinati al prossimo progetto dello studio dopo il successo di Pacific Drive, il titolo di debutto di Ironwood."

Per quanto riguarda invece i dati di vendita, gli autori hanno spiegato: "Pubblicato all'inizio del 2024, Pacific Drive ha venduto oltre un milione e mezzo di unità e, grazie alla sua inclusione in PlayStation Plus e Xbox Game Pass, è stato giocato da oltre tre milioni di giocatori in tutto il mondo. Ironwood continua a concentrarsi sulla creazione di giochi unici e d'atmosfera con mondi ricchi e meccaniche avvincenti.

In seguito all'ottenimento del finanziamento, Cassandra Dracott, direttrice creativa e CEO di Ironwood, ha dichiarato: "Come team siamo molto grati per l'opportunità di continuare a creare giochi e, allo stesso tempo, incredibilmente entusiasti di ciò che riserva il futuro di Ironwood. Questo round di finanziamento ci proietta verso la versione migliore di quel futuro e siamo entusiasti di lavorare insieme a Lifelike Capital per renderlo realtà."

Randy Lee, co-fondatore e socio amministratore di Lifelike Capital, ha invece affermato: "Nel momento in cui abbiamo provato Pacific Drive, è stato chiaro che questo team ha un talento eccezionale. La loro capacità di costruire un mondo immersivo e un gameplay innovativo, unita a una comprovata esperienza nel pubblicare un gioco, li rende un partner naturale per Lifelike. Siamo davvero entusiasti di ciò che costruiranno in futuro."

Segnaliamo infine che Pacific Drive diventerà una serie TV e vari nomi famosi ci lavorano.