Pacific Drive: Whispers in the Woods è la nuova espansione annunciata per l'inquietante survival su auto

Pacific Drive si espande ancora con Whispers in the Woods, il nuovo DLC che promette una nuova dose di inquietudine e sopravvivenza per il particolare gioco survival su quattro ruote, prevista arrivare nel corso del 2025.
Non c'è ancora una data di uscita precisa ma c'è già un trailer di presentazione che ci fa calare perfettamente nelle oscure atmosfere di questa nuova porzione di gioco, che sembra proseguire nel particolare stile visto finora per la parte principale, offrendo nuove aree da esplorare e nuovi misteri da scoprire.
In questo caso, oltre alle anomalie della Zona avremo a che fare anche con una sorta di culto che è nato all'interno di un'area recondita tra le foreste della Olympic Exclusion Zone.
Trailer e contenuti della nuova espansione
Il trailer di presentazione di Whispers in the Woods, visibile qui sotto, mostra quella che potrebbe essere una delle parti più inquietanti viste finora in Pacific Drive, che sembra virare decisamente verso l'horror a base di culti oscuri.
Dopo Endless Expeditions, in questo caso non viene specificato precisamente se il DLC in questione sia destinato ad essere gratuito o a pagamento, dunque attendiamo ulteriori informazioni al riguardo.
Whispers in the Woods rappresenta una storia tutta nuova fa vivere a bordo della nostra fidata station wagon modificata, disponibile poco dopo l'inizio del gioco e incentrata su una nuova parte della Zona, fra le foreste, dove si trovano strane strutture ornate da simboli misteriosi, che celano ulteriori minacce e nuovi e potenti artefatti.
Il nuovo DLC aggiunge dalle 8 alle 12 ore di gioco aggiuntive, dunque si tratta di un'espansione di notevoli dimensioni, con un nuovo cast di personaggi e diversi elementi narrativi in più, oltre a nuovi oggetti, nuovi artefatti e altri elementi di gioco inediti.