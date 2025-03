Pacific Drive si aggiorna con l'update gratis "Endless Expeditions", il più grosso di sempre

Pacific Drive continua ad espandersi e arricchirsi con l'arrivo del quarto update gratis intitolato "Endless Expeditions", che aggiunge nuove mappe e missioni da portare a termine all'interno della Zona, sempre a bordo della nostra fidata auto da sopravvivenza.

Kepler Interactive e Ironwood Studios hanno dunque annunciato il nuovo aggiornamento per il particolare survival automobilistico per PC e PS5, che porta con sé numerose novità e punta ad espandere ulteriormente il mondo di gioco esplorabile e le missioni a cui prendere parte, che si presentano sempre più rischiose.

C'è anche un trailer di presentazione per Endless Expeditions, che mostra qualcosa dei nuovi contenuti in arrivo con questo pacchetto aggiuntivo, in grado di arricchire in maniera sostanziale l'esperienza di gioco soprattutto per i giocatori più esperti che hanno già completato buona parte degli elementi presenti in precedenza.