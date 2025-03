Clair Obscur: Expedition 33 non include una mini-mappa, il producer spiega perché

"Noi desideriamo che i giocatori scoprano il mondo proprio come farebbe l'expedition: loro non hanno una mappa perché tutte le spedizioni precedenti sono fallite. Quindi sì, a volte potrebbe essere difficile trovare la strada ", ha continuato Meurisse.

A quanto pare Clair Obscur: Expedition 33 non include una mini-mappa e il producer del gioco, Francois Meurisse, ha spiegato i motivi dietro tale scelta. "Quando c'è una minimappa, si finisce per fare troppo affidamento su di essa", ha detto durante la GDC 2025.

Un'esperienza ispirata ai classici jRPG

Appena entrato in fase gold, Clair Obscur: Expedition 33 si ispira in maniera palese ai classici del genere jRPG come Final Fantasy e Persona, grazie al sistema di combattimento a turni e a menu caratterizzati da uno stile peculiare.

Tuttavia, un altro elemento che ha colpito durante le anteprime è stata l'influenza di FromSoftware, con riferimenti a Dark Souls e Sekiro: Shadows Die Twice. Il level design, pur più lineare, restituisce una sensazione simile di smarrimento in ambienti pericolosi e opprimenti.

"L'approccio al design ha alcuni legami con i giochi di FromSoftware, con livelli molto lineari ma intensi", ha confermato Meurisse. "Non abbiamo la loro stessa maestria nell'ideare gli scenari, ma è stata sicuramente una fonte d'ispirazione."

Clair Obscur: Expedition 33 sarà disponibile a partire dal 24 aprile su PC, PS5 e Xbox Series X|S, scaricabile senza costi aggiuntivi dagli abbonati a Xbox Game Pass.