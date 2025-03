Il vero motivo per cui è nato il Sistema Nemesis de L'Ombra di Mordor vi sorprenderà

Laura Fryer, ex vicepresidente di WB Games, ha rivelato in un video il vero motivo per cui è nato il Sistema Nemesis de L'Ombra di Mordor, ovverosia trovare un modo efficace tramite cui contrastare il fenomeno della rivendita dell'usato.

Stando alle parole di Fryer, è stata l'attitudine a cavalcare le tendenze che ha portato alla creazione del Sistema Nemesis. Ai tempi la questione dell'usato era un tema caldo e i publisher più grandi erano alla ricerca di un sistema che potesse porre un freno alle permute, ad esempio adottando misure come i Season Pass.

"Gli utenti potevano acquistare un gioco e poi rivenderlo a una catena come GameStop per comprare qualcos'altro", ha spiegato l'ex vicepresidente di WB Games. "Era ottimo per GameStop, perché potevano vendere quel gioco usato a prezzo ridotto e guadagnarci."

"Per gli sviluppatori però era un disastro, perché non venivano pagati per ogni copia: guadagnavano solo sulla prima vendita, e così hanno perso milioni di dollari. (...) Con La Terra di Mezzo: L'Ombra di Mordor ci siamo trovati ad affrontare lo stesso problema."