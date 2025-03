The Seven Deadly Sins: Origin ha ora un sito ufficiale, l'action RPG sulla serie animata è in arrivo

Netmarble dovrebbe essere finalmente vicina al lancio di The Seven Deadly Sins: Origin, action RPG basato sulla celebre serie animata che dovrebbe essere in arrivo nel corso del 2025 su PC, "console" non meglio definitive, iOS e Android, considerando l'apertura del sito ufficiale ma ancora senza una data di uscita.

The Seven Deadly Sins: Origin è stato annunciato ormai tre anni fa e da allora non si è fatto vedere molto. Una delle testimonianze più recenti dell'avanzamento dello sviluppo è arrivata durante l'evento G-Star 2024 dedicato alle produzioni cinesi e asiatiche in generale che si è tenuto lo scorso novembre, dal quale arriva il trailer visibile qui sotto.

Nel video possiamo vedere la notevole varietà di ambientazioni che possiamo esplorare nel gioco, il quale riprende personaggi ed eventi della serie animata The Seven Deadly Sins, raccontando però anche elementi inediti, il tutto calato in quello che sembra essere un classico gioco di ruolo d'azione.