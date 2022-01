The Seven Deadly Sins: Origin annunciato per PC, console e smartphone

The Seven Deadly Sins: Origin è il nuovo videogioco basato sulla celebre serie di manga e anime, sviluppato da Netmarble e in arrivo su PC, console e smartphone, in attesa di maggiori dettagli sulle piattaforme previste e la modalità di distribuzione.

Come struttura, sembra essere una sorta di action RPG open world con visuale in terza persona, incentrato su una storia inedita all'interno del mondo di riferimento della serie e con la partecipazione dei personaggi del cast storico. Gli sviluppatori promettono un notevole grado di libertà nell'esplorazione e nell'approccio al gioco, che sembra offrire numerose situazioni diverse.

In base a quanto mostrato nel trailer, sembra che sia possibile utilizzare i vari personaggi del cast con le loro abilità specifiche e dedicarsi all'esplorazione di ampie ambientazioni aperte, usando i vari poteri anche per risolvere enigmi e trovare nuove strade.

Il trailer mostra scenari tipici della serie, ma sembra ci siano comunque diverse situazioni in termini di gameplay: si passa dall'esplorazione di zone boscose e radure a montagne e anche sezioni subacquee, a quanto pare. La possibilità di usare magie e poteri particolari dei personaggi apre poi ulteriori soluzioni di gioco, rendendo il tutto particolarmente interessante.

Visto così, richiama in qualche modo anche The Legend of Zelda: Breath of the Wild e Genshin Impact come stile di gioco, ma attendiamo ovviamente di vederlo meglio. The Seven Deadly Sins: Origin arriva dopo il precedente The Seven Deadly Sins: Grand Cross per smartphone, che abbiamo recensito tempo fa.