The Seven Deadly Sins Origin torna a mostrasi al Summer Game Fest

Durante il Summer Game Fest 2025 è stato mostrato The Seven Deadly Sins Origin, un RPG d'azione open world previsto per mobile, PS5 e PC.

Potremo vestire i panni del Principe Tristan del regno di Liones e andare all'avventura per riportare l'ordine nel regno, su cui regna il caos per via di una misteriosa collisione spazio-temporale. Il mondo di Britannia sarà dinamico ed esplorabile con una squadra di eroi con un'ampia gamma di abilità.