The Seven Deadly Sins: Origin potrà essere provato presto con un beta test in arrivo, registrazioni aperte

C'è un beta test in arrivo per The Seven Deadly Sins: Origin, annunciato con un trailer in occasione della Gamescom 2025: le candidature sono aperte, ecco come partecipare.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   19/08/2025
Ancora durante l'Opening Night Live della Gamescom 2025 è arrivato anche il nuovo trailer di The Seven Deadly Sins: Origin, che ha annunciato il prossimo arrivo di un beta test, per il quale gli sviluppatori hanno aperto le iscrizioni proprio in queste ore.

La comparsa di The Seven Deadly Sins: Origin era attesa alla Gamescom, con il gioco che potrà anche essere provato in occasione della fiera tedesca, ma a quanto pare il test sarà allargato a molti giocatori vista la possibilità di prendere parte alla beta in arrivo.

Non ci sono ancora informazioni precise sulle tempistiche di apertura del test, ma intanto è possibile registrarsi per poter ottenere l'accesso sul sito ufficiale, al link riportato qui sotto:
Link: sito ufficiale di The Seven Deadly Sins: Origin.

Un ampio mondo esplorabile

Il nuovo trailer mostra altre sequenze del gioco, rimarcando l'ampiezza del mondo esplorabile e la varietà di situazioni in cui è possibile trovarsi, ricalcando l'ambientazione e le atmosfere della serie di riferimento in maniera alquanto fedele.

Sviluppato da Netmarble, The Seven Deadly Sins: Origin è un action RPG open world con elementi multiplayer previsto per PC, PS5 e piattaforme mobile, che ci porta a ripercorrere elementi della storia del Principe Tristan di Liones alle prese con le avventure di Britannia.

The Seven Deadly Sins Origin torna a mostrasi al Summer Game Fest The Seven Deadly Sins Origin torna a mostrasi al Summer Game Fest

Nonostante il riferimento alla serie di manga e anime, la storia del gioco sarà originale e inedita, con la partecipazione dei personaggi del cast storico.

Gli sviluppatori promettono un notevole grado di libertà nell'esplorazione e nell'approccio al gioco, che sembra offrire numerose situazioni diverse nel corso dell'esplorazione di ampie ambientazioni aperte, usando i vari poteri anche per risolvere enigmi e trovare nuove strade.

#Gamescom
