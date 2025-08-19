The Seven Deadly Sins: Origin potrà essere provato presto con un beta test in arrivo, registrazioni aperte

Non ci sono ancora informazioni precise sulle tempistiche di apertura del test, ma intanto è possibile registrarsi per poter ottenere l'accesso sul sito ufficiale, al link riportato qui sotto: Link: sito ufficiale di The Seven Deadly Sins: Origin .

La comparsa di The Seven Deadly Sins: Origin era attesa alla Gamescom, con il gioco che potrà anche essere provato in occasione della fiera tedesca, ma a quanto pare il test sarà allargato a molti giocatori vista la possibilità di prendere parte alla beta in arrivo.

Ancora durante l'Opening Night Live della Gamescom 2025 è arrivato anche il nuovo trailer di The Seven Deadly Sins: Origin , che ha annunciato il prossimo arrivo di un beta test , per il quale gli sviluppatori hanno aperto le iscrizioni proprio in queste ore.

Un ampio mondo esplorabile

Il nuovo trailer mostra altre sequenze del gioco, rimarcando l'ampiezza del mondo esplorabile e la varietà di situazioni in cui è possibile trovarsi, ricalcando l'ambientazione e le atmosfere della serie di riferimento in maniera alquanto fedele.

Sviluppato da Netmarble, The Seven Deadly Sins: Origin è un action RPG open world con elementi multiplayer previsto per PC, PS5 e piattaforme mobile, che ci porta a ripercorrere elementi della storia del Principe Tristan di Liones alle prese con le avventure di Britannia.

Nonostante il riferimento alla serie di manga e anime, la storia del gioco sarà originale e inedita, con la partecipazione dei personaggi del cast storico.

Gli sviluppatori promettono un notevole grado di libertà nell'esplorazione e nell'approccio al gioco, che sembra offrire numerose situazioni diverse nel corso dell'esplorazione di ampie ambientazioni aperte, usando i vari poteri anche per risolvere enigmi e trovare nuove strade.