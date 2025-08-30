The Seven Deadly Sins: Origin torna a mostrarsi con un nuovo gameplay trailer tra esplorazione e combattimenti

Netmarble ha pubblicato un nuovo trailer di gameplay per The Seven Deadly Sins: Origin, l'action RPG open-world basato sul celebre anime e manga The Seven Deadly Sins, in arrivo su PC, PS5 e dispositivi mobile iOS e Android.

Il filmato è diviso a metà tra esplorazione e combattimento. Nella prima parte vengono mostrati scorci suggestivi di Britannia, tra città medievali, foreste rigogliose, campi di battaglia e montagne, che sarà possibile esplorare sia a piedi che cavalcando creature volanti. Nella seconda metà del trailer assistiamo a uno scontro spettacolare contro il gigantesco demone Albion, affrontabile sfruttando le abilità speciali dei personaggi e le baliste disseminate sul campo di battaglia.