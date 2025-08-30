The Seven Deadly Sins: Origin torna a mostrarsi con un nuovo gameplay trailer tra esplorazione e combattimenti

Netmarble ha pubblicato un nuovo trailer di gameplay per The Seven Deadly Sins: Origin, l'action RPG open-world basato sul celebre anime e manga The Seven Deadly Sins, in arrivo su PC, PS5 e dispositivi mobile iOS e Android.
Il filmato è diviso a metà tra esplorazione e combattimento. Nella prima parte vengono mostrati scorci suggestivi di Britannia, tra città medievali, foreste rigogliose, campi di battaglia e montagne, che sarà possibile esplorare sia a piedi che cavalcando creature volanti. Nella seconda metà del trailer assistiamo a uno scontro spettacolare contro il gigantesco demone Albion, affrontabile sfruttando le abilità speciali dei personaggi e le baliste disseminate sul campo di battaglia.
Presto sarà possibile provarlo con una closed beta
The Seven Deadly Sins: Origin sarà un titolo free-to-play con una storia originale ambientata nell'universo della serie. Oltre ai personaggi storici, il gioco introdurrà anche nuovi volti inediti.
Il mondo di gioco sarà completamente esplorabile, ricco di mostri leggendari, dungeon segreti e tesori nascosti. In combattimento, i giocatori potranno controllare diversi eroi, ciascuno dotato di abilità e poteri magici unici, in linea con la tradizione narrativa della saga.
Il titolo è attualmente in sviluppo per PC, PS5 e dispositivi mobile, ma non dispone ancora di una data di uscita ufficiale. Tuttavia, sul sito ufficiale sono già aperte le registrazioni per partecipare alla closed beta, prevista nei prossimi mesi.