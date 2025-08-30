Quanto costa Hollow Knight: Silksong? GameStop avrebbe svelato il prezzo per errore

Sei giorni e sarà tra noi: parliamo ovviamente di Hollow Knight Silksong che per anni si è fatto attendere e che ora è quasi pronto per essere giocato. Abbiamo visto abbastanza del gioco per sapere che probabilmente sarà almeno una bella esperienza, ma c'è un elemento che ancora non conosciamo: il prezzo .

Il prezzo di Hollow Knight: Silksong secondo GameStop

Come è stato condiviso online tramite ResetEra, un utente ha scovato la pagina di Silksong su GameStop e ha immediatamente fatto una istantanea della schermata, mostrando a tutti che il prezzo del videogioco secondo la catena di rivendita è 19,99 dollari, che dovrebbe trasformarsi in 19,99€.

La pagina di Hollow Knight: Silksong

In questo momento, la pagina di Hollow Knight Siksong di GameStop USA è stata messa offline e le possibilità sono due: o era un errore e il prezzo non è quello, oppure si è trattato di un dettaglio che non doveva essere svelato fino al lancio e la compagnia ha quindi abbattuto la pagina nell'istante in cui si è resa conto di cosa era successo.

19,99€ è un prezzo onesto per quello che pare essere un gioco ancora più massiccio del primo Hollow Knight, visto che si parla di un maggior numero di nemici e boss (oltre 200 nemici con oltre 40 boss, rispetto ai 140 nemici e 30 boss del vecchio gioco).

Ricordiamo che Hollow Knight venne pubblicato a 15€, ma dopo il successo di tale capitolo era lecito aspettarsi che Team Cherry alzasse un po' di più la cifra richiesta dal nuovo gioco considerando anche elementi come inflazione e aumento del costo della vita. Se quanto indicato da GameStop è corretto, pare invece che Team Cherry abbia preferito mantenere al minimo il prezzo di Silksong. Ricordiamo comunque che

Che ne pensate?