Il trailer live-action di Borderlands 4 ci invita ad “abbandonare la Terra” il prima possibile

Tra cani parlanti e vicini che sfondano i muri con pesci esplosivi, elefanti impazziti e Claptrap che si aggirano per le strade, tutta la popolazione terreste si affretta a lasciare il nostro pianeta con un razzo spaziale. Il motivo? Non è chiaro, ma non importa: prossima tappa sul pianeta alieno Kairos , dove ci attendono bottini incredibili e tante sparatorie!

Mancano ormai pochissime settimane al lancio di Borderlands 4 e Gearbox Software ci invita ad abbandonare la Terra il prima possibile con un trailer girato in live-action ricco di caos e stramberie.

Benvenuti a Kairos

Il nuovo mondo alieno che fa da sfondo alle vicende di Borderlands 4 promette di stupire i giocatori con biomi variabili, tanta verticalità e una mappa open-world ricca di segreti, dungeon e boss colossali. I giocatori vestiranno i panni di quattro nuovi Cacciatori della Cripta, ciascuno dotato di abilità uniche e stili di gioco personalizzabili, pronti a fronteggiare l'oscura minaccia del tiranno chiamato Cronocustode.

Come da tradizione Borderlands, l'arsenale sarà sconfinato: miliardi di armi generate proceduralmente, ognuna con effetti, comportamenti e design fuori di testa. Il sistema di loot è stato potenziato con nuove meccaniche, ricompense nelle modalità endgame e contenuti gratuiti e a pagamento in arrivo dopo il lancio pensati per tenere i giocatori incollati allo schermo anche dopo i titoli di coda.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Borderlands 4 sarà disponibile a partire dal 12 settembre su PC, PS5 e Xbox Series X|S, con la versione Nintendo Switch 2 a seguire il 3 ottobre.