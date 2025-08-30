Borderlands 4 svela i dettagli sull'endgame e i contenuti in arrivo dopo il lancio

Con il debutto ormai imminente, Gearbox Software ha rivelato nuove informazioni su Borderlands 4, concentrandosi sull' endgame e sulla roadmap dei contenuti che accompagneranno i primi mesi di supporto dopo il lancio .

La Ultimate Vault Hunter Mode e la roadmap

Tra le novità spicca la Ultimate Vault Hunter Mode, una modalità rinnovata che propone cinque livelli di difficoltà crescente, sbloccabili attraverso missioni curate e pensate per testare le abilità del giocatore. Non sarà necessario rigiocare la campagna: la progressione avverrà tramite sfide specifiche. Ogni livello introduce i Firmware, potenziamenti esclusivi trasferibili una sola volta su altri oggetti, capaci di migliorare sensibilmente le statistiche dell'equipaggiamento.

Il sistema di ricompense si arricchisce con attività settimanali come le Wildcards, che garantiscono bottini leggendari, e il Big Encore Boss, una versione potenziata di un boss scelto da Moxxi, sbloccabile con Eridium. A queste si aggiunge la Black Market Machine di Maurice, che propone una caccia al tesoro su Kairos con bottini variabili per ogni giocatore. Tutte le attività supportano il matchmaking online, favorendo la cooperazione tra amici o nuovi compagni di squadra.

Sul fronte dei contenuti post-lancio, la roadmap prevede aggiornamenti gratuiti e DLC a pagamento. Questi ultimi si dividono in due categorie principali: Story Pack e Bounty Pack. Il primo Story Pack annunciato, Mad Ellie and the Vault of the Damned, segna il ritorno dell'amatissima Ellie in un'ambientazione horror cosmica dai toni più oscuri. Il pacchetto include una nuova regione da esplorare, missioni principali e secondarie, equipaggiamento leggendario inedito e introduce il primo Cacciatore della Cripta giocabile dopo il lancio.

La roadmap di Borderlands 4

I Bounty Pack, invece, espandono l'universo narrativo di Borderlands 4 con missioni dedicate ai nuovi personaggi di Kairos, a partire da Rush, il carismatico leader degli Outbounders. Ogni pacchetto include nuove missioni principali, un boss inedito, equipaggiamento leggendario, skin e una Vault Card che consente di sbloccare numerosi oggetti cosmetici e pezzi di equipaggiamento personalizzabili.

Infine, il gioco riceverà aggiornamenti gratuiti per tutti i giocatori. A partire da ottobre, eventi stagionali come Horrors of Kairos introdurranno nuove armi leggendarie, oggetti estetici e varianti climatiche. Torneranno anche gli Invincible Bosses, pronti a mettere alla prova le abilità dei giocatori in arene avanzate che sfruttano le nuove meccaniche di movimento. Ogni boss sarà accompagnato da un nuovo livello della Ultimate Vault Hunter Mode, con ricompense di alto livello per chi riuscirà a sconfiggerli.