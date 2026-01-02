Un livello rimosso di Resident Evil 4 con Ashley protagonista è stato ricostruito in video

Di recente è stato scoperto un livello nascosto di Resident Evil 4 che è stato recuperato e risulta ora visibile in video: si tratta di una sorta di Capitolo 0 del gioco con Ashley come protagonista ed è stato rimosso da Capcom nella versione definitiva del gioco.
Si tratterebbe di una sorta di prologo che mostra l'arrivo di Ashley nel villaggio iniziale di Resident Evil 4, mostrando qualcosa degli eventi che danno l'avvio alla storia e una nuova prospettiva dal punto di vista della co-protagonista del quarto capitolo, che evidentemente era previsto inizialmente ma è stato poi rimosso.
Alcune tracce di questo livello sono però rimaste all'interno del gioco definitivo e queste hanno consentito una parziale ricostruzione di quello che doveva essere questo capitolo 0 iniziale.
Un prologo interattivo su Ashley
Il video riportato sotto mostra alcuni elementi di questa sezione introduttiva rimossa, spiegando anche dove si sarebbe ambientata la parte con Ashley protagonista e mostrando una camminata iniziale tra i boschi del villaggio fino a una fuga dai Ganados.
Il prologo avrebbe dovuto avere carattere principalmente narrativo, con dialoghi e scene d'intermezzo e senza possibilità di combattimento, introducendo l'ambientazione e alcuni elementi narrativi prima dell'entrata in scena di Leon.
Curiosamente, una traccia di questo livello risulta visibile anche nel secondo trailer ufficiale di Resident Evil 4, che contiene in effetti una breve sezione in cui Ashley si muove all'interno della foresta e che, finora, non aveva una corrispondenza nel gioco.
Capcom ha deciso poi di rimuovere il tutto, ma possiamo avere un'idea di come sarebbe stata questa parte introduttiva guardando il video qui sopra. Nei mesi scorsi abbiamo visto che Resident Evil 4 ha raggiunto ulteriori traguardi di vendita, insieme a tutta la serie.