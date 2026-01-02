Un livello rimosso di Resident Evil 4 con Ashley protagonista è stato ricostruito in video

Di recente è stato scoperto un livello nascosto di Resident Evil 4 che è stato recuperato e risulta ora visibile in video: si tratta di una sorta di Capitolo 0 del gioco con Ashley come protagonista ed è stato rimosso da Capcom nella versione definitiva del gioco.

Si tratterebbe di una sorta di prologo che mostra l'arrivo di Ashley nel villaggio iniziale di Resident Evil 4, mostrando qualcosa degli eventi che danno l'avvio alla storia e una nuova prospettiva dal punto di vista della co-protagonista del quarto capitolo, che evidentemente era previsto inizialmente ma è stato poi rimosso.

Alcune tracce di questo livello sono però rimaste all'interno del gioco definitivo e queste hanno consentito una parziale ricostruzione di quello che doveva essere questo capitolo 0 iniziale.