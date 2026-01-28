Resident Evil 2, 3 e 4 Remake potrebbero arrivare su Nintendo Switch 2 quest'anno

Completare la serie su Switch 2

Capcom ha annunciato una bella tripletta di capitoli in uscita su Nintendo Switch 2 per quanto riguarda la serie, ovvero Resident Evil 7, Resident Evil Village e Resident Evil Requiem, destinati ad arrivare praticamente tutti insieme il mese prossimo, a febbraio.

Questo metterebbe in pari Nintendo Switch 2 per quanto riguarda i nuovi capitoli della serie, ma mancherebbero in effetti i remake, che tecnicamente non dovrebbero avere particolari problemi a giungere sulla console ibrida di Nintendo, vista la presenza dei titoli più recenti.

È piuttosto logico che Capcom abbia intenzione di portare anche Resident Evil 2, 3 e 4 su Nintendo Switch 2 e attendiamo a questo punto solo l'annuncio ufficiale sulla questione, ma è possibile che non manchi molto al riguardo e l'idea che escano tutti nel 2026 è verosimile.