Resident Evil 2, 3 e 4 Remake potrebbero arrivare su Nintendo Switch 2 quest'anno

Secondo un noto leaker, c'è la possibilità che Capcom pubblichi tutti i remake moderni della serie Resident Evil, ovvero Resident Evil 2, 3 e 4 Remake, su Nintendo Switch 2 e che questi arrivino praticamente tutti insieme quest'anno, nel corso del 2026.
A riferirlo è il solito NateTheHate, leaker ben noto e considerato generalmente piuttosto affidabile, dunque prendiamo in considerazione l'affermazione anche in questo caso, sebbene ovviamente vada presa come una voce di corridoio senza alcuna certezza.
In effetti, si tratta di giochi che ancora mancano al catalogo delle console Nintendo, dunque sarebbero aggiunte sicuramente attese e di grande successo per una buona parte del pubblico sul mercato.
Completare la serie su Switch 2
Capcom ha annunciato una bella tripletta di capitoli in uscita su Nintendo Switch 2 per quanto riguarda la serie, ovvero Resident Evil 7, Resident Evil Village e Resident Evil Requiem, destinati ad arrivare praticamente tutti insieme il mese prossimo, a febbraio.
Questo metterebbe in pari Nintendo Switch 2 per quanto riguarda i nuovi capitoli della serie, ma mancherebbero in effetti i remake, che tecnicamente non dovrebbero avere particolari problemi a giungere sulla console ibrida di Nintendo, vista la presenza dei titoli più recenti.
È piuttosto logico che Capcom abbia intenzione di portare anche Resident Evil 2, 3 e 4 su Nintendo Switch 2 e attendiamo a questo punto solo l'annuncio ufficiale sulla questione, ma è possibile che non manchi molto al riguardo e l'idea che escano tutti nel 2026 è verosimile.