Resident Evil 4 Remake gira peggio con il nuovo DRM? Digital Foundry fa chiarezza e bacchetta Capcom

Purtroppo, i risultati confermano quanto già emerso da altre analisi : il nuovo DRM introduce un impatto prestazionale tangibile e rompe la compatibilità con mod storiche e molto utilizzate. Una scelta difficile da giustificare a quasi tre anni dal lancio.

I test e le conclusioni di Digital Foundry

Secondo i test di Digital Foundry, il carico aggiuntivo grava soprattutto sulla CPU. Con un Ryzen 5 3600 abbinato a una RTX 4070 Super, e confrontando l'ultima versione Steam con una build precedente ripristinata tramite mod, è emerso un calo di circa il 40% nel throughput CPU durante l'introduzione. Nelle prime fasi di gameplay il deficit scende al 20%, ma resta evidente.

Curiosamente, nelle aree più affollate di nemici, come la celebre lotta per la sopravvivenza al villaggio nelle prime battute, le prestazioni delle due versioni tendono ad allinearsi, perché l'AI degli "zombie" diventa il collo di bottiglia principale. Quando la scena si alleggerisce, però, il peso del nuovo DRM torna a emergere con un impatto netto sul framerate.

Esiste già una mod che ripristina la versione precedente, mentre strumenti fondamentali come REFramework devono ancora essere aggiornati e soffrono di crash. Ma per Digital Foundry il problema è più profondo: introdurre un DRM più pesante anni dopo il lancio altera retroattivamente il profilo tecnico di un gioco già recensito, cambiando le aspettative degli utenti e invalidando parte dei test originali.

C'è poi un tema più ampio: la tendenza dei publisher a trattare le versioni PC come terreni di sperimentazione, aggiungendo nel tempo sistemi invasivi che penalizzano stabilità, performance e modding. Paradossalmente, proprio le mod stanno offrendo funzionalità che il gioco avrebbe dovuto includere al lancio, come il supporto al DLSS. Per Digital Foundry Resident Evil 4 Remake resta eccellente, ma su PC oggi è oggettivamente peggiore rispetto alla versione provata al day one.