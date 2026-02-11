Un Metal Gear sparatutto realizzato da Respawn? Hideo Kojima e Vince Zampella ne avevano parlato

Per chi non lo sapesse, Zampella è stato una figura chiave dell'industria a cui dobbiamo Call of Duty, Medal of Honor, Titanfall, la creazione di di Respawn Entertainment, mentre di recente aveva preso le redini della serie Battlefield. Purtroppo, è scomparso lo scorso dicembre in un tragico incidente stradale .

Kojima racconta del suo rapporto con Zampella

L'aneddoto è emerso durante il DICE Summit, nel panel "Remembering a Titan" dedicato proprio a celebrare la vita e l'eredità di Zampella. Sul palco, insieme a Geoff Keighley, Todd Howard e Phil Spencer, c'era anche Kojima, che ha raccontato come le prime conversazioni sul possibile spin-off siano avvenute dopo l'uscita di Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots.

Nel 2010, dopo il licenziamento da Infinity Ward, Zampella stava fondando Respawn Entertainment, destinata poi a imporsi con Titanfall, Apex Legends e Star Wars Jedi. Tra le idee iniziali valutate dallo studio, ha spiegato Kojima, c'era anche un Metal Gear in stile shooter. Il progetto non si concretizzò mai e Respawn scelse di puntare tutto sul primo Titanfall, uscito nel 2014.

Kojima ha aggiunto che, quando a sua volta lasciò Konami per fondare Kojima Productions, chiese a Zampella consigli su come strutturare uno studio indipendente, forte dell'esperienza maturata da quest'ultimo in Respawn.

"Senza di lui, l'industria dei videogiochi non sarebbe quella che è oggi", ha dichiarato Kojima ricordando Zampella.