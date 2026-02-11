Un Metal Gear sparatutto realizzato da Respawn? Hideo Kojima e Vince Zampella ne avevano parlato

Hideo Kojima ha rivelato di aver discusso in più occasioni con Vince Zampella l'idea di realizzare un Metal Gear in chiave sparatutto, un progetto mai concretizzato ma effettivamente preso in considerazione.
Per chi non lo sapesse, Zampella è stato una figura chiave dell'industria a cui dobbiamo Call of Duty, Medal of Honor, Titanfall, la creazione di di Respawn Entertainment, mentre di recente aveva preso le redini della serie Battlefield. Purtroppo, è scomparso lo scorso dicembre in un tragico incidente stradale.
Kojima racconta del suo rapporto con Zampella
L'aneddoto è emerso durante il DICE Summit, nel panel "Remembering a Titan" dedicato proprio a celebrare la vita e l'eredità di Zampella. Sul palco, insieme a Geoff Keighley, Todd Howard e Phil Spencer, c'era anche Kojima, che ha raccontato come le prime conversazioni sul possibile spin-off siano avvenute dopo l'uscita di Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots.
Nel 2010, dopo il licenziamento da Infinity Ward, Zampella stava fondando Respawn Entertainment, destinata poi a imporsi con Titanfall, Apex Legends e Star Wars Jedi. Tra le idee iniziali valutate dallo studio, ha spiegato Kojima, c'era anche un Metal Gear in stile shooter. Il progetto non si concretizzò mai e Respawn scelse di puntare tutto sul primo Titanfall, uscito nel 2014.
Kojima ha aggiunto che, quando a sua volta lasciò Konami per fondare Kojima Productions, chiese a Zampella consigli su come strutturare uno studio indipendente, forte dell'esperienza maturata da quest'ultimo in Respawn.
"Senza di lui, l'industria dei videogiochi non sarebbe quella che è oggi", ha dichiarato Kojima ricordando Zampella.