Diablo 2 Resurrected arriva su Steam e Game Pass assieme a una nuova espansione con lo Stregone

Non è l'unica novità: da oggi Diablo 2: Resurrected debutta finalmente su Steam proprio con la Infernal Edition (lo trovate a questo indirizzo ), mentre la versione standard entra nel catalogo Xbox Game Pass Ultimate e PC Game Pass .

La vera sorpresa, tuttavia, è che lo Stregone è già disponibile da ora in Diablo 2: Resurrected sotto forma di un nuovo DLC pubblicato a oltre 25 anni di distanza dal lancio del titolo originale. L'espansione si chiama Reign of the Warlock ed è acquistabile su Battle.net, PlayStation Store, Xbox Store ed eShop a 24,99 euro . È inclusa anche nella nuova Infernal Edition da 39,99 euro, che comprende gioco base ed espansione.

Per celebrare il 30° anniversario di Diablo, Blizzard ha presentato lo Stregone con un trailer cinematografico , confermando l'arrivo della nuova classe non solo in Diablo 4 con l'espansione Lord of Hatred del 28 aprile, ma anche in Diablo Immortal a giugno .

Le novità di Reign of the Warlock

Reign of the Warlock introduce lo Stregone, una classe articolata su tre rami: evocazione di demoni come alleati, potenziamento delle armi tramite magia ultraterrena e attacchi a distanza basati su fuoco, ombra e caos. Attorno a questa classe ruotano nuovi oggetti unici, set e parole runiche, insieme al sistema Cronache, che registra tutti gli oggetti ottenuti sull'account.

Sul fronte della qualità della vita arrivano i filtri bottino personalizzabili e nuove schede del forziere condivise, organizzate per gemme, materiali e rune, per semplificare la gestione dell'inventario, mentre le Zone del Terrore vengono aggiornate: ora il giocatore può scegliere dove combattere, con una difficoltà rivista e meccaniche che premiano un approccio più strategico.

Per l'endgame tornano gli Antichi, riproposti come sfida di alto livello pensata per gruppi e personaggi già ottimizzati. Chiude il pacchetto una serie di ricompense cross‑game, tra cui una mascotte e un trofeo cosmetico per Diablo 4 e un oggetto per gli alloggi in World of Warcraft.