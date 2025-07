Diablo 2: ripercorriamo 25 anni dell'aRPG che ha cambiato la storia

Ci sono alcuni videogiochi che nel corso del tempo si rivelano delle esperienze irripetibili, non tanto a causa di determinate caratteristiche tecniche o per qualità evidenti che si possono replicare facilmente nei confini di un seguito, ma in ragione di una sorta d'incantesimo che li avvolge, una magia inspiegabile che, anche quando le singole componenti sembrano fare a pugni l'una con l'altra, riesce a far brillare l'insieme di una luce accecante. Durante l'estate del 2000 ne vide luce uno che non poté neppure fare affidamento su un documento di progettazione ufficiale, che nacque quasi in maniera spontanea, ma che finì per lasciare un'impronta indelebile nel genere dei giochi di ruolo d'azione, fissando un'asticella che ancora oggi sembra irraggiungibile per i suoi numerosi eredi: quel videogioco, che si chiamava Diablo 2, ha appena compiuto venticinque anni.

David Brevik, Erich Schaefer e Max Schaefer non erano sviluppatori comuni. Sì, in seguito alla nascita della società Condor avevano accettato qualsiasi lavoro gli capitasse a tiro per poter sbarcare il lunario, ma fin dal momento della fondazione si erano posti un obiettivo molto preciso: realizzare un gioco di ruolo interamente focalizzato sul combattimento che riuscisse a rompere tutti gli schemi del genere.

Proprio per questa ragione il prototipo di Diablo non era stato assolutamente capito dagli editori della sua epoca: era un'idea troppo lontana dalle mode del momento, troppo diversa dai software che occupavano le metrature più importanti dei negozi. Ma il caso volle che, nella cornice dell'evento CES di Las Vegas, fecero amicizia con un altro gruppo di giovani autori che s'innamorarono di quel progetto, cogliendone subito l'immenso potenziale. Quegli sviluppatori erano ragazzi di Blizzard Entertainment capitanati da Allen Adham, e quell'incontro fu decisivo per trasformare Condor nella sede della compagnia nota come Blizzard North.

Il lancio di Diablo nel 1997 fu un evento dirompente. Per mesi non si parlò d'altro, perché le intuizioni di Blizzard di puntare sul combattimento in tempo reale e d'integrare il comparto multigiocatore avevano scatenato un terremoto fra i giocatori PC, trasformando il prototipo di Condor in uno fra i maggiori blockbuster del decennio. Dal momento che la quantità di preordini si rivelò impressionante, Blizzard confermò il seguito a pochi giorni di distanza dal momento del lancio, ma gli sviluppatori di Blizzard North non erano neppure riusciti ad attendere la conferma ufficiale: anziché prendersi una pausa per riflettere e preparare la documentazione per il nuovo progetto, si misero immediatamente all'opera sul sequel, anche e soprattutto per una questione di orgoglio personale.

Una delle prime concept art originali di Diablo II

David Brevik era ossessionato dai "problemi" che avevano caratterizzato il primo capitolo, mentre Erich Schaefer non aveva mai chiuso le fedeli tabelle Excel nelle quali progettava gli equipaggiamenti, le abilità e tutti gli altri elementi statistici; "Un documento di design ufficiale e completo non è mai esistito, semplicemente ci siamo messi a progettare cose nuove", avrebbe dichiarato in un'intervista nel post-mortem. Nel frattempo, il coinvolgimento dell'originale Blizzard di Irvine si sarebbe fatto decisamente più massiccio - specialmente sul fronte della scrittura - generando un clima di accese discussioni e anche di feroci litigi che finì per conflagrare in un'opera unica nel suo genere, una di quelle che maturano una volta per generazione: ancora oggi, venticinque anni dopo, Diablo 2 è percepito come l'apoteosi del genere di riferimento, il benchmark irraggiungibile dal quale tutti gli autori moderni sono obbligati a trarre ispirazione.