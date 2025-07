La scheda madre ASUS TUF Gaming Z790-PLUS WIFI è in sconto su Amazon per il Prime Day

In occasione di Amazon Prime Day troviamo in sconto la scheda madre ASUS TUF Gaming Z790-PLUS a 246,99 € rispetto al prezzo più basso registrato negli ultimi 30 giorni, ovvero 262,90 €, e il prezzo mediano di 290,10 €. Se siete interessati, potete acquistarla tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è garantita entro il giorno successivo all'acquisto, salvo particolari variazioni. Come sempre è possibile effettuare il reso, se richiesto entro 14 giorni dalla consegna. Vediamo quindi le caratteristiche di questa scheda madre affinché possiate valutarne l'acquisto.