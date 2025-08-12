0

Suicide Squad: Kill the Justice League per Xbox Series X è in sconto su Amazon

Un'avventura open world dove i cattivi diventano (quasi) eroi: ecco a voi Suicide Squad Kill the Justice League in sconto su Amazon.

NOTIZIA di Simone Lelli   —   12/08/2025
Harley Quinn di Suicide Squad
Suicide Squad: Kill the Justice League
Suicide Squad: Kill the Justice League
Suicide Squad: Kill the Justice League per Xbox Series X è acquistabile su Amazon a 8,90€, in offerta a tempo con reso gratuito. Acquistalo da questo link oppure tramite il box qui sotto. In questo titolo firmato Rocksteady Studios, i membri della Suicide Squad - Harley Quinn, Deadshot, King Shark e Captain Boomerang - ricevono una missione impossibile: eliminare la Justice League, ora sotto il controllo di Brainiac. L'avventura si sviluppa in un open world vibrante e ricco di dettagli, ambientato a Metropolis.

Gameplay cooperativo e azione ad alto ritmo

Ogni personaggio offre uno stile di combattimento unico, combinando armi da fuoco, abilità acrobatiche e poteri speciali per affrontare orde di nemici e boss iconici. Il gioco può essere vissuto in solitaria o in modalità cooperativa fino a quattro giocatori, garantendo varietà e rigiocabilità.

Grazie a un mix di azione frenetica, umorismo e momenti spettacolari, Suicide Squad: Kill the Justice League offre un'esperienza intensa nell'universo DC, dove i protagonisti sono tanto imprevedibili quanto pericolosi.

