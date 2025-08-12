Katsuhiro Harada vorrebbe mostrare Tekken X Street Fighter, mai completato

Molti videogiocatori ancora sperano che un giorno Tekken X Street Fighter possa tornare in qualche forma. Se ricordate, qualche anno fa la collaborazione tra Capcom e Bandai Namco portò alla pubblicazione di Street Fighter X Tekken , un picchiaduro a incontri 2D che fece discutere e che non produsse i risultati sperati, tanto da portare alla cancellazione del secondo crossover, Tekken X Street Fighter appunto, all'epoca in una fase avanzata dello sviluppo.

Un progetto senza futuro

Quindi niente interpretazione in chiave Tekken di Street Fighter, a parte per l'ospitata di Akuma in Tekken 7.

Akuma in Tekken 7

Ora, in un'intervista concessa alla testata Destructoid, Katsuhiro Harada, che gestisce la serie Tekken, ha lasciato intendere di voler mostrare pubblicamente i progressi fatti dal suo team sul progetto: "Mi piacerebbe mostrare alla gente quello che avevamo già realizzato. Sarebbe bello se potessimo farlo. Eravamo al 30% dello sviluppo, quindi incrociamo le dita".

In un altro punto della stessa intervista, Harada ha menzionato di credere che una modalità tag-team potrebbe essere aggiunta ai futuri titoli di Tekken, piuttosto che in un ipotetico Tekken Tag Tournament 3. Ha ammesso che i picchiaduro tag-team come Marvel Tokon: Fighting Souls sono popolari al momento, ma ha riconosciuto che ci vuole così tanto tempo per sviluppare i videogiochi che i gusti potrebbero essere cambiati prima del completamento dello sviluppo di un titolo del genere: "Abbiamo molte più mosse rispetto a un tipico picchiaduro 2D. C'è molto più lavoro da fare per realizzare una cosa del genere con un gioco 3D. Se mai dovesse accadere, probabilmente sarebbe tra molto tempo, e quindi probabilmente non durante la mia vita lavorativa. È qualcosa che dovrà decidere la prossima generazione".