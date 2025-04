La seconda stagione di Tekken 8 ha fatto crollare le valutazioni su Steam

In caduta libera

Più precisamente, le ultime recensioni di Tekken 8 hanno una media voto Estremamente negativa. Solo il 10% delle recensioni sono positive, sulle più di 4500 pubblicate negli ultimi giorni.

La media voto complessiva è scesa a Nella Media, da una valutazione Perlopiù Positiva, con solo il 57% delle quasi 35.000 recensioni che risulta essere positivo.

I motivi di tanto astio sono noti: gli sviluppatori non hanno fatto molto per rimuovere il vantaggio che i personaggi più aggressivi hanno su quelli più difensivi e, anzi, hanno peggiorato la situazione, rendendo giocare online uno strazio per molti. Una patch è stata promessa per provare a sistemare le cose, ma ci vorrà ancora del tempo prima che venga lanciata.

Nel frattempo le proteste montano, con anche il lancio di un'iniziativa di boicottaggio del gioco, con tanto di sito dedicato.

Per il resto vi ricordiamo che Tekken 8 è disponibile per PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5.