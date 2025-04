Tekken 8: la Stagione 2 fa rimpiangere la prima

Quello di gestire un picchiaduro nel 2025 non è affatto un compito semplice, perché gli interessi in gioco sono diventati veramente tantissimi: mentre da una parte c'è la necessità di assorbire il pubblico di massa presentando una formula accessibile e appetibile, dall'altra esistono le esigenze maturate dalla comunità di riferimento nell'arco dei decenni. Mentre da una parte vengono organizzati enormi tornei alla base di un'economia vera e propria che richiedono una certa dose di stabilità, dall'altra c'è la necessità di creare una formula in costante evoluzione che sappia risultare fresca e adeguarsi alle criticità del caso. Mentre da una parte s'insegue regolarmente un ideale di bilanciamento perfetto, dall'altra è fondamentale preservare i tratti distintivi dei protagonisti, con i quali sono stati forgiati legami ormai ultraventennali.

I contenuti della Stagione 2

È doveroso iniziare dal fronte puramente contenutistico: la Stagione 2 di Tekken 8 si è aperta con il grande ritorno di Anna Williams, un personaggio che nel grande tabellone del "toto-ritorni" era secondo solamente ad Armor King e Lei Wulong, di gran lunga i membri del roster più desiderati dagli appassionati. Oltre alla splendida reinterpretazione estetica che l'ha accompagnata, la sorella di Nina ha ovviamente potuto contare sulla tradizionale "cura" Tekken 8, con l'inclusione di tantissime nuove tecniche - molte delle quali basate sullo sfruttamento di shotgun e lanciamissili - nonché di un Heat Smash e una Rage Art dedicata.

Anna Williams è tornata ed è in gran forma

Non c'è molto da dire sulle potenzialità del personaggio: la condivisione di parte del suo kit con Nina Williams le garantisce l'accesso a buoni strumenti di poking, dunque può contare su ottimi jab e su una buona varietà di attacchi alti e bassi. La riprogettazione tecnica si è invece concentrata attorno alle mosse che fanno uso delle armi da fuoco, nella maggior parte dei casi da utilizzare come colpi finali delle combo - per portare l'avversario a muro - oppure come attacchi confermabili che hanno uno straordinario potenziale di danno, anche dalla distanza.

In linea di massima si presenta come un personaggio senza infamia e senza lode, una buona aggiunta che senz'altro saprà far felici tutti i suoi fedelissimi ma che al momento - principalmente in ragione del resto del contenuto della patch - fatica a brillare all'interno del roster, il che si può generalmente considerare un buon segno in termini di design. E parlando di segnali positivi anche la completa revisione del sistema delle partite classificate si è mosso nella direzione giusta, offrendo un'esperienza molto più in linea con l'abilità individuale grazie al matchmaking basato unicamente sul personaggio con cui si è raggiunto il risultato migliore, nonché una divisione in gradi maggiormente rappresentativa delle reali abilità dei giocatori.

L'aggiornamento della roadmap per la Stagione 2

Accanto ad Anna, la Stagione 2 alzerà il sipario su altri tre personaggi che saranno pubblicati nel corso del prossimo anno, tra i quali è stato già dichiarato che sarà presente un grande ritorno, un'aggiunta completamente originale e un altro crossover pronto a seguire il recente inserimento di Clive Rosfield giunto direttamente da Final Fantasy 16. Il pass stagionale include anche due livelli inediti dei quali il primo, in uscita durante l'estate, sarà dedicato a Pac-Man in onore del quarantacinquesimo anniversario della mascotte. Queste novità, d'altro canto, sono state costrette a passare in secondo piano in ragione dei contenuti della patch di bilanciamento.