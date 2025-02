Con l'annuncio di Anna Williams sono state aggiornate le vendite di Tekken 8

Anna in azione

L'annuncio di Anna Williams è stato accompagnato anche da un trailer dedicato, in cui possiamo osservarla carezzare la sua arma con una certa voluttà, prima di iniziare a picchiare gli altri personaggi usando le sue velocissime tecniche speciali.

Dopo la pubblicazione del DLC di Anna Williams, il secondo pass dei personaggi e delle arene di Tekken 8 darà accesso ad altri contenuti, in arrivo nei prossimi mesi:

Estate 2025 - Nuova Arena e Personaggio

Autunno 2025 - Nuovo Personaggio

Inverno 2025 / 2026 - Nuova Arena e Personaggio

Purtroppo non ci sono molte specifiche in merito. Per il resto vi ricordiamo che Tekken 8 è stato lanciato per PlayStation 5, Xbox Series X e S e PC (Steam) il 26 gennaio 2024.