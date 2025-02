Ultrakill è stato rimasterizzato senza essere ancora uscito e senza chiedere soldi extra

New Blood Interactive ha annunciato che lo sparatutto in prima persona Ultrakill , di scuola boomer shooter, è stato rimasterizzato . Fin qui niente di strano, se non fosse che non è ancora uscito e che gli utenti non hanno dovuto pagare per la nuova versione, nemmeno un dollaro extra (figurarsi 10).

Niente 10 dollari

Sviluppato da Arsi "Hakita" Patala, Ultrakill è uno sparatutto frenetico e ultraviolento. Ora è anche graficamente più bello, gazie all'ULTRA_REVAMP Update, che ha richiesto circa un anno di lavoro extra per essere realizzato. Naturalmente il lancio è stato accompagnato da un trailer celebrativo:

Cui ha fatto seguito un videoconfronto tra la vecchia e la nuova versione del gioco:

Considerate che non stiamo parlando di un titolo sconosciuto, ma di uno che ha venduto milioni di copie. Lanciato il 3 settembre 2020 in accesso anticipato su Steam, attualmente vanta una valutazione estremamente positiva da parte delle recensioni degli utenti. Pensate che ben il 97% delle più di 132.000 recensioni pubblicate sono di segno positivo, un consenso simile per proporzioni a quello dello sparatutto di culto Dusk di David Szymanski, pubblicato dallo stesso editore, che però conta "solo" 20.000 recensioni circa.

Se vi interessa Ultrakill, questo è il momento giusto per acquistarlo, visto che sono in corso i saldi di New Blood Interactive, che consentono di portarselo a casa con il 33% di sconto, ossia a 16,07 euro invece di 23,99 euro. Se volete potete prenderlo anche in bundle con altri giochi dell'editore, come il già citato Dusk e l'amatissimo Amid Evil.