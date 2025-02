Google svela il prezzo di Veo 2: 50 centesimi al secondo per il modello AI video

Google ha rivelato in sordina i dettagli sui costi di Veo 2, il suo modello di intelligenza artificiale dedicato alla generazione video, annunciato per la prima volta a dicembre. Secondo la pagina ufficiale dei prezzi, utilizzare Veo 2 costerà 50 centesimi al secondo, ovvero 30 dollari al minuto o 1.800 dollari per un'ora di video generato.

Questa cifra pone immediatamente Veo 2 tra i modelli più costosi sul mercato dell'AI generativa per video. Per fare un confronto, il ricercatore di Google DeepMind Jon Barron ha paragonato questo costo alla produzione del blockbuster Avengers: Endgame, che aveva un budget stimato di 356 milioni di dollari, equivalenti a circa 32.000 dollari per ogni secondo di film. Ovviamente, la differenza tra i due casi è abissale: un film di Hollywood richiede lavoro umano, attori, registi e post-produzione, mentre l'output di Veo 2 è un video generato interamente da un modello AI, con risultati che devono ancora dimostrare di poter competere con la qualità cinematografica. L'annuncio di Google Veo L'annuncio di Google ha sottolineato che Veo 2 è in grado di generare clip di almeno due minuti, ma non ha chiarito se la qualità del video sarà uniforme su produzioni più lunghe. Il prezzo, tuttavia, suggerisce che la tecnologia è ancora destinata a un pubblico di professionisti e aziende con elevata capacità di spesa, più che al consumatore medio.